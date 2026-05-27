Jリーグはアビスパ福岡に対し、前の監督によるハラスメント行為をめぐり、罰金100万円などの懲罰を科すと発表しました。サッカーJ1・アビスパ福岡はことし1月、複数のコンプライアンス違反が確認されたとして、金明輝氏との監督契約を解消しました。金・前監督は在任中、スタッフに対して精神的に追い込む発言をしたなどとされています。Jリーグは26日、金・前監督によるハラスメント行為を、防いだり早期に発見