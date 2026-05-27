明日5月28日から防災気象情報が新しくなります。分かりやすく防災につなげてもらうことが狙いです。大雨・台風シーズンを前に、事前に理解しておきたい主な変更点とポイントを簡単にお伝えします。明日5月28日から新・防災気象情報がスタートいよいよ明日5月28日午後からこれまで運用されてきた防災気象情報が大きく見直され、種類や名前が変更になります。(※法律上の正式な運用開始は5月29日。なお、各サイトやシステムでの対応