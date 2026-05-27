ドル円、クロス円が堅調、ユーロ円は一時１８５．６２レベル＝ロンドン為替 ロンドン市場では、ドル円、クロス円が堅調に推移している。ドル円は159.35付近と本日の高値付近で推移。クロス円は高値を追う展開。ユーロ円は185.62レベル、ポンド円は214.42レベルに本日の高値を更新している。植田日銀総裁が6月利上げの地ならしを行う一方で、足元の原油相場は反落しており、市場の円高圧力が続きにくい面もありそ