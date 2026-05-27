２７日の東京株式市場は前場はリスク選好ムードのなか日経平均は大きく上値を追ったが、後場中ごろから急速に値を消す展開となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比３円３２銭高の６万４９９９円４１銭と小反発。プライム市場の売買高概算は２４億６１３３万株、売買代金概算は１１兆６４３億円。値上がり銘柄数は７２０、対して値下がり銘柄数は７９０、変わらずは５８銘柄だった。 きょうの東京市場は、前