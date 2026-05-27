タレントのあのと鈴木紗理奈の騒動をご存じだろうか。「興味がない」という人も少なくないだろう。だが、番組内での一言に、SNSでの攻防がネット民に飛び火して炎上。テレビ局が謝罪し、ついにはあのが番組降板という事態に。そして、さらなる炎上も起きかねない飛び火の可能性もあるんだとか。＊＊＊【写真を見る】今とはかなり違う…地下アイドル時代の「あのちゃん」そもそものきっかけは5月18日深夜に放送された「あの