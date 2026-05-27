1日に第1子女児出産を発表したタレント藤田ニコル（28）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「第一子出産レポ」を公開した。入院1日目から出産後、産後ケア施設での様子まで撮影された動画を公開。藤田はその時々で、どんな処置を受けたか、体の状態や痛みを語り、計画無痛分娩での出産の流れを伝えた。麻酔を活用しての無痛分娩だったが、麻酔と陣痛の波がかみ合わず強い痛みに耐えたことを説明。「計画無痛って言って