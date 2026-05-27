5児の父でタレントのつるの剛士（51）が25日、自身のXを更新。いつも身につけている“あるもの”を忘れて外出したことを明かし、その“違和感”に共感の声が集まっている。【写真】「なんか変！」23年間身に付けている“あつもの”をつけ忘れたつるの剛士つるのは「サーフィンするときのみ指輪（結婚指輪）をはずすのですが、つけ忘れて出かけてきてしもて。。バランス崩して転びそう。ずっと違和感！気になる！なんか変！」と