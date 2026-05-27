大手トレーディングカード会社「ブシロード」は、27日に新日本プロレスの全株式をテレビ朝日、株式会社テレビ朝日及び株式会社サイバーエージェント（CA）に譲渡することを発表した。12年から新日本プロレスの親会社となっていたブシロード。14年間に渡り、大規模な広告展開などプロレスを大きく発展に貢献した。今回、ブシロードが新日本の全株式をサイバーエージェントとテレビ朝日に譲渡した。テレビ朝日は既存株主であり