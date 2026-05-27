タレントの中川翔子が、27日までに自身のインスタグラムを更新。双子の長男＆次男への手作りの離乳食やその冷凍ストックを披露した。【写真】「量も2倍!!」「すごい愛情たっぷり」双子への“彩り鮮やか”な離乳食ストック披露の中川翔子中川は「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」と報告し、小分けにされてずらりと並んだカラフルな離乳食ストックの写真をアップ。メニューについて「うどん！ブレンダーしたにん