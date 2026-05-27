お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が27日、自身のXを更新。モデルのダレノガレ明美（35）の投稿に端を発した“学歴論争”について、自身の見解を述べた。ダレノガレは今月25日に「わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ」と投稿。この投稿が大反響となり、ネット上で学歴に対するさまざまな議論が飛び交った。真栄田は、この投稿を引用し「内間の母親は、“九州大学に行かないと恥ずかしいよ”が口癖だった」と