群馬県桐生市の住宅に侵入し、金品を盗もうとした疑いで、ベトナム国籍の男3人が逮捕されました。桐生市や隣接する伊勢崎市などで今年3月から空き巣の被害が相次いでいて、警察は余罪があるとみて捜査しています。逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で無職のレー・ホン・フオック容疑者（30）、グエン・クイ・チュオン容疑者（32）、ホアン・バァン・ホン容疑者（30）の3人です。レー容疑者らは先月10日、群馬県桐生市の住宅に