■MLBドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースは本拠地で行われたロッキーズ戦で大勝し、4連勝を飾った。大谷翔平（31）は“1番・DH”で先発出場し、2打数0安打1死球。3打席目には右手小指付近に死球を受けると、続く4打席目には代打が送られ途中交代となった。試合は4番に入ったM.ベッツ（33）が1試合2発をマー