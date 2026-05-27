日本サッカー協会は27日、FIFAワールドカップ2026に挑む日本代表の背番号を発表しました。背番号10は堂安律選手が着用し、負傷の影響で選外となった三笘薫選手がこれまで背負っていた7番には田中碧選手がつけ、同じく選外の南野拓実選手がつけていた8番は久保建英選手に決まりました。なお、31日に行われるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦では、この試合のみメンバー入りしているDF吉田麻也選手が22番を着用。冨安健洋