EMTが発売する軽自動車などのイメージ中国自動車大手の奇瑞汽車（チェリー）や車用品大手オートバックスセブンなどの関連会社「EMT（イーエムティー、横浜市）」は27日、2027年に日本市場で軽の電気自動車（EV）を発売すると発表した。29年までに計4車種を投入する。EVのブランド名は「EMTA（エムタ）」で、第1弾となる軽EVの価格や販売目標台数は検討中とした。航続距離は開発中のため非公表。日本と中国で開発し、中国の工場