国会内で開かれた選挙運動に関する与野党協議会＝27日午後与野党は27日、選挙運動に関する協議会で、交流サイト（SNS）対策を盛り込んだ法改正案の骨子について合意した。SNS事業者に、虚偽情報による悪影響を軽減するための措置を講じた上で、定期的な公表を義務付けることが柱。人工知能（AI）で生成・改変した動画を含む画像に関し、実際に撮影したと誤認される恐れがある場合は、生成・改変したとの趣旨を表示することも投稿