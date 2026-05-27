千葉県が巨大地震の被害想定を公表し、最悪の場合、津波によって5万7000人以上が死亡するとしました。千葉県は、巨大地震が起きた場合の県独自の被害想定を10年ぶりに更新しました。県は、約1000年前に大規模な津波を伴う地震が発生した可能性があるとする研究を受け、今回初めて房総半島東方沖を震源とするマグニチュード8クラスの地震についても想定を実施しました。12メートルを超える津波を想定していて、冬の早朝に地震が起き