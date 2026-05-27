5月27日、来シーズンからBワンに所属するさいたまブロンコスは、松井啓十郎との契約が満了し、同選手が退団することを発表した。なお、同日付で自由交渉選手リストへ公示されている。 東京都出身で現在40歳の松井は、188センチ83キロのシューティングガード。コロンビア大学を卒業後、2009年にレラカムイ北海道でキャリアをスタートさせた。その後、日立サンロッカーズ（現：サンロッカ