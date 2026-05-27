5月27日、B2リーグのベルテックス静岡は、橋本竜馬と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 福岡県出身で現在38歳の橋本は、178センチ81キロのポイントガード。アイシン シーホース（現シーホース三河）でキャリアをスタートさせると、琉球ゴールデンキングス、レバンガ北海道、アルバルク東京、越谷アルファーズといったクラブを渡り