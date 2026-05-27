俳優の前田敦子が自身のInstagramを更新し、近ごろ着用した衣装をまとめたオフショットを公開した。 参考：前田敦子、息子との『呪術廻戦』“全力推し活”ショット「推し活時間楽しいよ」 「最近の衣装まとめ」のコメントとともに投稿された写真は全17枚。純白ロングドレスに身を包んだ清楚な装いのほか、背中に「ATSUKO」「9」と入った巨人のユニフォームでボールを手にしたカット、ストライプ柄のフリルブラ