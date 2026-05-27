ネイスは６月３０日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して１０万株の公募と１０５万株の売り出し、需要状況に応じて１７万２５００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は６月１９日。子供向け体操教室や児童発達支援・放課後等デイサービス施設を運営する。主幹事は岡三証券。 出所：MINKABU PRESS