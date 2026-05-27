映秀。が、ワンマンライブ『One Night Summer Live 2026 ～色祭～』を8月1日に東京 Spotify O-WESTにて開催する。 （関連：映秀。が2026年最初のライブで示した新たなモード音楽で孤独に寄り添い、一人ひとりに届けるメッセージ） 本公演は、映秀。が毎年夏に開催している恒例企画で、2026年に3年目を迎える。この日のためだけに用意される一夜限りのスペシャルライブとなる。 今回掲げるテ