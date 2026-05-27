今季限りでリバプールを退団するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン獲得に向け、トッテナムとユベントスが争奪戦を繰り広げているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。17年夏にハル・シティから加入したロバートソンは左サイドバックの定位置を確保し、リバプールで公式戦378試合14得点69アシストを記録。19-20シーズン、昨季のプレミアリーグ制覇、そして、18-19シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ制覇に貢