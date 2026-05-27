サンフレッチェ広島は27日、MFトルガイ・アルスラン(35)が明治安田J1百年構想リーグをもって現役を引退することを発表した。トルガイは24年に広島に加入し、3シーズン在籍。今季は10試合に出場していた。クラブは30日のホーム最終戦となる川崎戦後、現役引退セレモニーを行うと発表している。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MFトルガイ・アルスラン■生年月日1990年8月16日(35歳)■出身地ドイツ■身長/体重180cm/