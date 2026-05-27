サンフレッチェ広島は27日、MF茶島雄介(34)が明治安田J1百年構想リーグをもって現役を引退することを発表した。茶島は広島ユースから東京学芸大に進学し、その後広島に加入した。18年に千葉への期限付き移籍するが、2年後の20年に広島に復帰。在籍11シーズン目となる今季は2試合に出場していた。なお、クラブは30日のホーム最終戦となる川崎F戦後、現役引退セレモニーを行うと発表している。以下、クラブ発表プロフィール&am