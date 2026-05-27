ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたロッキーズ戦に5－3で勝利。大谷翔平投手も出場した試合で白星を掴んだ。この一戦に華を添えたのが、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来さんと木原龍一さんだった。 ■島田＆石川さんに続きマウンドへ 16日（同17日）のエンゼルス対ドジャース戦では、