俳優の広瀬すずが、28日発売の女性ファッション誌『CLASSY.』2026年7月号通常版（光文社）表紙に登場。ルイ・ヴィトンのアイコン「モノグラム」をテーマにした同誌で、2年ぶりのカムバックを果たす。広瀬は、自身もアンバサダーを務めるルイ・ヴィトンの「モノグラム」をまとい、全6ページのスペシャル企画に登場。「モノグラム」とは、1986年の誕生から今年で130周年を迎えるブランド不朽のエンブレム。創業者ルイ・ヴィトンの