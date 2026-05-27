EXILE・FANTASTICSの佐藤大樹（31）が26日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。かつて経験したアルバイトを明かした。アルバイト経験の話題になり、佐藤は「4つぐらいやってました」と告白。「一番楽しかったのは、まかない狙いでやってた回転寿司のバイト」といい、「のめり込んだら、普通のアルバイトの方より人一倍仕事ができた」と振り返った。そして「だいた