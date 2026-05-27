政府のインテリジェンス機能の強化に向けて、「国家情報会議」を創設する法律がきょう、参議院・本会議で成立しました。高市総理は、これが「改革の第一歩」だと述べ、さらなる強化に意欲を示しています。「よって本案は可決されました」きょうの参議院本会議で、与党と一部の野党の賛成多数で「国家情報会議」を創設する法律が可決・成立しました。「国家情報会議」は総理大臣を議長に、政府の意思決定を支える情報収集・分析の司