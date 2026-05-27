駐日インド大使館は、国連が定める「International Day of Yoga（国際ヨガの日）」を記念し、6月21日に東京・築地本願寺でヨガイベントを開催する。【写真】すごい…2000人でヨガを楽しむ様子歴史と荘厳さが調和する築地本願寺の境内で、朝の清らかな空気を感じながら行うヨガは、まさに心身をリセットする特別なひととき。この日は、ヨガ初心者の方も安心して参加でき、都会の喧騒を離れ、インド古来の叡智に触れることができ