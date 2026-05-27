ふるさと納税を紹介する「さとふる」がまとめたきょうまでの返礼品月間ベスト5です。贅沢なシャインマスカットのほか、近年の物価高でトイレットペーパーやティッシュの需要も高くなっています。中東情勢による原油高やナフサ不足を背景に、家庭用ラップの寄付件数も、去年の4月と比べておよそ9倍に増えています。自治体にとっても貴重な税収となる「ふるさと納税」ですが、熊本県内で唯一、対象から外されている自治