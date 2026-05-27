中東情勢の影響による食品パッケージの変更をうけて農水省などが開いた情報交換会で、業界団体から「資材調達に不安がある」などの意見があがりました。食品業界では、ナフサ由来の資材の使用量を減らすため、パッケージ変更などの動きが広がっています。これをうけて農水省などは、食品関連の業界団体との初めての「情報交換会」を開きました。鈴木憲和 農水大臣「この場を食品容器包装の需給状況や調達状況などについての情