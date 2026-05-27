横浜（現DeNA）、ソフトバンクで活躍した吉村裕基氏（41）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。日本ハム時代の大谷翔平が2016年10月16日のCSファイナルステージ（札幌ドーム）・ソフトバンク戦で、日本最速を更新する165キロを記録。そのとき打席にいた吉村氏は…。3点リードの9回、指名打者を解除して大谷がマウンドに上がった。1人目の松田宣浩の打席で日本最速タイ164キロをマーク。そして吉村氏