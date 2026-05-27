『ビーキーパー』や「ワイルド・スピード」シリーズで知られるアクション俳優のジェイソン・ステイサムが、婚約者のロージー・ハンティントン＝ホワイトリーとともにエジプトを訪問。ピラミッドやスフィンクスの前で撮影された“絵になる”2ショットを公開し、話題を呼んだ。【写真】かっこいい！ジェイソン・ステイサム＆ロージー、ピラミッドを背にした全身2ショットジェイソンは日本時間5月24日、インスタグラムを更新。