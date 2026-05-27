ＪＲＡは５月２７日、２４年のフェアリーＳ・Ｇ３を制したイフェイオン（牝５歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）の競走馬登録を同１６日付で抹消したことを発表した。同馬は１６日の京都での鞍馬Ｓ（４歳上オープン、芝１２００メートル）の競走中に右第１指関節開放性脱臼を発症したため、４コーナーで転倒して、予後不良となっていた。通算１４戦２勝。総獲得賞金は６１５１万８０００円。