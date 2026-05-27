オークスで１８着に終わったスタニングレディ（牝３歳、美浦・高木登厩舎、父ベンバトル）が、レース後に右前第一指骨の剥離（はくり）骨折と診断されたことが分かった。ラフィアンターフマンクラブが５月２７日、ホームページで発表した。同馬はトライアルのフローラＳで９着に敗れるも、抽選を突破しオークスに出走していた。右後脚を除く３本の脚が腫れており、この腫れが落ち着き次第、剥離（はくり）している骨片を摘出す