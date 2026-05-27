黒船賞２着のダノンフィーゴ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父イントゥミスチーフ）は、引き続き川田将雅騎手とのコンビで東海Ｓ（７月２６日、中京・ダート１４００メートル）に向かう。エプソムＣ４着のマジックサンズは函館記念（６月２８日、函館・芝２０００メートル）へ。高瀬川Ｓを勝ってオープン入りしたアンズアメは、状態次第で水無月Ｓ（６月７日、阪神・ダート１２００メートル）を目指す。