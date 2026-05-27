タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女でモデルでタレントの香音が、バッサリ切ったボブヘアを公開した。２７日に自身のインスタグラムを更新。「バッサリ切りました〜こんなに短いの生まれてはじめて」とつづり、ノースリーブでほほ笑む姿を披露した。背中まであったロングヘアをばっさり！この投稿には「えええええええ！！待って香音ちゃん可愛すぎるー！！！」「えーびっくり！！ボブもかわいい短いのもかわいいね」「え？