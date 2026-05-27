◆ファーム・リーグ巨人４Ｘ―３ヤクルト（２７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成３年目・園田純規投手（２０）が先発で６回６安打２失点の好投。９回に味方が追いつかれ３勝目は逃した。「全体的には良かった。最後（６回）に最少失点で抑えられなかったところは反省点。次の登板に向けての課題として取り組んでいきたい」とコメントした。今季は２軍戦８試合に登板（７先発）して２勝３敗、防御率２・７９。支