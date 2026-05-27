日本サッカー協会は２７日、６月１日からオーストリア、スロベニアで行われる欧州遠征に臨むＵ―２１日本代表メンバーを発表し、Ｊ１清水エスパルスからはＭＦ嶋本悠大（１９）が選出された。同日、三保グラウンドで公開練習に参加したロス五輪世代のアタッカーは、「前回の活動では選ばれなくて悔しい思いをした。今回は今後も選ばれ続けられるように、結果を残していきたい」と意気込みを語った。前回の韓国遠征ではメンバー