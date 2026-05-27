◆ファーム・リーグ巨人４Ｘ―３ヤクルト（２７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍はヤクルトに４―３でサヨナラ勝ち。２８勝２２敗１分で貯金６となった。９回１死二塁から小浜佑斗内野手（２４）が右越えにサヨナラ打を放ち勝負を決めた。打線は初回、下半身のコンディション不良から復帰したリチャード内野手（２６）が適時二塁打を放ち先制。４回には育成４年目・相沢白虎（はくと）外野手（２１）の公式戦初本