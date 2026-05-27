ポエティックフレア産駒のリリカルフレア（牝２歳、美浦・畠山吉宏厩舎）が、開幕週の東京デビューへ好仕上がりをアピールしている。６月６日の東京４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）でのデビューを目指しており、５月２７日の１週前追い切りでは上々の動きを見せた。津村明秀騎手が騎乗して美浦・Ｗコースで６ハロン８２秒１―１１秒３と切れのある動きを見せて、後方から追いかけた僚馬を突き放してフィニッシュした。鞍