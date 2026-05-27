初のベストイレブン受賞となった榊原琴乃WEリーグの2025-26シーズンの表彰式にあたる「WEリーグアウォーズ」が5月26日に東京都内で開催された。初のベストイレブン受賞を果たしたMF榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）は、Jリーグで活躍する兄を持つ兄妹プロサッカー選手。「自慢しちゃおうかな」と笑顔も見せつつ、「メディアで取り上げられるぐらい自分が大きくなろうかなと思います」とさらなる活躍を誓った。榊原は