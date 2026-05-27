スターバックスの「タンクデー」イベント論争以降、決済金額が一週間で80億ウォン（約8億5000万円）以上減少したことが分かった。27日、AIテック企業IGAワークスのモバイルインデックスによると、スターバックスの週間決済金額はタンクデー論争が生じた18日から24日までの1週間、236億9000万ウォンと集計された。前週の11〜17日の321億6000万ウォンから約84億7000万ウォン減少し、減少率は26．3％にのぼった。4〜10日の決済額314億