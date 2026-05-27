記事ポイント東京・立川のSORANO HOTELが2026年6月1日から2会場で夏限定メニューを提供開始最上階SORANO ROOFTOP BARではイタリアンコース「Festa Italiana - Estate -」がランチ6,380円・ディナー9,900円（各税込）で登場DAICHINO RESTAURANTでは奥多摩山女魚や後藤牛など多摩の食材を生かした創作和食「DAICHINOコース」（13,200円・税込〜）を展開 東京・立川のSORANO HOTELが、ウェルビーイングをテーマにした夏限定メニ