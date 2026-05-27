群馬県・渋川市のスーパーの駐車場で、高齢女性の車が買い物客をはねました。【映像】事故の起こった駐車場車の移動のため知人男性が運転を代わったところ、再び同じ客らに突っ込み、1人が重体、2人重傷です。警察によりますと、きのう、渋川市のスーパーの駐車場で、高齢女性（77）が車をとめようとした際、買い物客の女性（77）をはねました。事故処理のため現場に居合わせた知人の男性（65）が運転を代わり車を移動させ