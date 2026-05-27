時計メーカー「シチズン時計」の元社員の男が、保管されていた腕時計を持ち出し横領したとして逮捕されました。警視庁によりますと、「シチズン時計」の元社員、本間欣哉容疑者は、2019年から翌年にかけて、倉庫に保管されていた自社の腕時計8本を持ち出し、新宿区の買い取り業者に売却して横領した疑いが持たれています。本間容疑者は会社が腕時計の棚卸しをする直前に連絡が取れなくなり、その後、静岡県熱海市にある旅館の従業