NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。阪神は門別啓人投手とモレッタ投手を1軍登録し、桐敷拓馬投手を登録抹消しました。門別投手は5日の抹消以来、今季2度目の昇格。4日に今季初昇格し同日の中日戦に先発するも、立ち上がりに4失点するなど5回5失点で敗戦しました。ファームでは11試合登板で4勝1敗1セーブ、防御率1.98です。モレッタ投手は14日以来の1軍復帰。NPB1年目の今季は開幕1軍入りを果たし、15試合登板で2勝1敗5ホールド