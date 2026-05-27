日本に初参入となる中国の自動車大手「チェリー」と車用品大手のオートバックスセブンなどが組み、新しい自動車のブランドを立ち上げました。【映像】何暁慶社長「新しい自動車ブランドが誕生しました」EMT何暁慶社長「今、ここで、日本の消費者向けの全く新しい自動車ブランドが誕生しました」チェリーとオートバックスなど5社は日本に合弁会社を設立し、新たなブランド「EMTA」を発表しました。来年、軽自動車のEVを発売し