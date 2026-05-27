中東情勢の影響で、食品の包装に使われる原料の一部供給に目詰まりが起きていることを受け、政府は食品業界の団体などとの情報交換会を初めて開きました。【映像】企業と鈴木農水大臣の意見交換会の様子鈴木農水大臣「（この場を）食品容器包装の需給状況や、調達状況などについての情報収集提供の場としてご活用いただければ」オンライン会議には、食品や流通、外食などの企業が参加しました。政府はナフサ由来の石油製品に