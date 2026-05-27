プロ野球・日本ハムは27日、加藤貴之投手を1軍登録しました。加藤投手は前回16日の西武戦で5回4失点の内容、自身に勝ち負けはつきませんでした。ここまで7試合に先発し4勝1敗、防御率3.05の成績となっています。